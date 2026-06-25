Мишустин освободил Павлова от должности замглавы Росимущества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин освободил Алексея Павлова от должности замглавы Росимущества.
- Отставка Павлова произошла по его просьбе.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Павлова от должности замглавы Росимущества, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Павлова Алексея Юрьевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения, которое подписал Мишустин.