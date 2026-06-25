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Мишустин освободил Павлова от должности замглавы Росимущества - РИА Новости, 25.06.2026
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20:00 25.06.2026 (обновлено: 23:33 25.06.2026)
Мишустин освободил Павлова от должности замглавы Росимущества

Мишустин освободил Алексея Павлова от должности замглавы Росимущества

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин освободил Алексея Павлова от должности замглавы Росимущества.
  • Отставка Павлова произошла по его просьбе.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Алексея Павлова от должности замглавы Росимущества, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Павлова Алексея Юрьевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе", - говорится в тексте распоряжения, которое подписал Мишустин.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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