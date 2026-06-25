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Мирзояна избрали первым вице-президентом РФС - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
18:42 25.06.2026
Мирзояна избрали первым вице-президентом РФС

Мирзояна избрали первым вице-президентом РФС и включили в бюро исполкома

© официальный сайт РФСАлександр Мирзоян
Александр Мирзоян - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© официальный сайт РФС
Александр Мирзоян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Мирзояна избрали первым вице-президентом Российского футбольного союза.
  • Его также включили в бюро исполкома РФС.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Александр Мирзоян избран первым вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), сообщается на сайте организации по итогам заседания исполкома.
Также было принято о его включении в бюро исполкома РФС. Мирзояну 75 лет, экс-футболист московского "Спартака" является президентом Союза ветеранов футбола России и председателем комитета ветеранов футбола.
По итогам заседания Футбольная национальная лига (ФНЛ) получила право до 2030 года на проведение турниров Первой лиги и дивизиона А Второй лиги. Также были согласованы годовой отчет и бухгалтерская отчетность РФС за 2025 год, утверждена независимая аудиторская организация на 2025-2027 годы, регламент Российской премьер-лиги на сезон-2026/27 и изменения в положение РФС "О порядке распределения и расходования средств, полученных в виде целевых отчислений от азартных игр" в связи со вступлением в силу соответствующего приказа Минспорта России от 5 сентября 2025 года.
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