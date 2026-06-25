Краткий пересказ от РИА ИИ
- Создатель и владелец портала Russia Insider Чарльз Баусман был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
- Поводом для внесения в базу стало то, что Баусман открыто обвинял западные СМИ во лжи в сюжетах о России и русских.
- Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные различных граждан, называя их «изменниками родины».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Создатель и владелец портала Russia Insider, гражданин США Чарльз Баусман был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Баусмана и его родственников были опубликованы на сайте в четверг. Авторы портала обвиняют его в поддержке РФ, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Баусман открыто обвинял западные СМИ во лжи в сюжетах о России и русских.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.