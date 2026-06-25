Россия никогда не будет бить по гражданским объектам, заявил Мирошник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия никогда не будет бить по гражданским объектам в ответ на удары ВСУ, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Мы не будем нарушать международное гуманитарное право. Да, они наносят удары по нашим гражданским людям, но мы никогда не будем убивать других людей, не будем бить по гражданским", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.