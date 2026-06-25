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Россия никогда не будет бить по гражданским объектам, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.06.2026
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13:31 25.06.2026 (обновлено: 13:36 25.06.2026)
Россия никогда не будет бить по гражданским объектам, заявил Мирошник

Мирошник: Россия никогда не будет бить по гражданским объектам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Россия не будет бить по гражданским объектам в ответ на удары ВСУ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия никогда не будет бить по гражданским объектам в ответ на удары ВСУ, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Мы не будем нарушать международное гуманитарное право. Да, они наносят удары по нашим гражданским людям, но мы никогда не будем убивать других людей, не будем бить по гражданским", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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