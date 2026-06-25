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Россия побеждает на целом ряде направлений в зоне СВО, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.06.2026
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12:39 25.06.2026 (обновлено: 12:58 25.06.2026)
Россия побеждает на целом ряде направлений в зоне СВО, заявил Мирошник

Мирошник: Россия побеждает на целом ряде направлений в зоне СВО

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Россия побеждает в военном плане на ряде направлений в зоне СВО.
  • По его словам, Украина в ответ разворачивает террористическую войну при поддержке иностранных вливаний.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия побеждает в военном плане на целом ряде направлений в зоне СВО, а Киев отвечает террористической войной, сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем - двигаемся в сторону Константиновки, Дружковки, на харьковском направлении, на запорожском направлении", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
"В ответ (от Украины - ред.) мы получаем террористический набор действий. То есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну", - добавил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РоссияРодион МирошникКонстантиновка
 
 
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