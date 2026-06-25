Россия побеждает на целом ряде направлений в зоне СВО, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Россия побеждает в военном плане на ряде направлений в зоне СВО.

По его словам, Украина в ответ разворачивает террористическую войну при поддержке иностранных вливаний.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия побеждает в военном плане на целом ряде направлений в зоне СВО, а Киев отвечает террористической войной, сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Россия побеждает сегодня на целом ряде направлений. В военном плане мы побеждаем - двигаемся в сторону Константиновки Дружковки , на харьковском направлении, на запорожском направлении", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"В ответ (от Украины - ред.) мы получаем террористический набор действий. То есть государство за счет иностранных вливаний разворачивает откровенную террористическую войну", - добавил он.