Мирошник рассказал, сколько составляет зарубежное финансирование Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ведение Украиной боевых действий против России финансируется из-за рубежа более чем на 80%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Ведение Украиной боевых действий против России финансируется из-за рубежа более чем на 80%, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на полях ПМЮФ.
"Все военные действия этого государства (Украины - ред.) финансируются более чем на 80% из-за рубежа", - сказал он, выступая на форуме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.