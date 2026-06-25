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Мирошник рассказал, сколько составляет зарубежное финансирование Украины - РИА Новости, 25.06.2026
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12:37 25.06.2026 (обновлено: 12:47 25.06.2026)
Мирошник рассказал, сколько составляет зарубежное финансирование Украины

Мирошник: зарубежное финансирования боевых действий Украины составляет более 80%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ведение Украиной боевых действий против России финансируется из-за рубежа более чем на 80%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Ведение Украиной боевых действий против России финансируется из-за рубежа более чем на 80%, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на полях ПМЮФ.
"Все военные действия этого государства (Украины - ред.) финансируются более чем на 80% из-за рубежа", - сказал он, выступая на форуме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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