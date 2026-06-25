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В МИД рассказали о позиции США по конфискованной дипсобственности России - РИА Новости, 25.06.2026
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17:21 25.06.2026 (обновлено: 17:30 25.06.2026)
В МИД рассказали о позиции США по конфискованной дипсобственности России

МИД: США не проявляют реакции по теме конфискованной дипсобственности России

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пока не проявляют никакой реакции по теме российской конфискованной дипломатической собственности.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США пока не проявляют никакой реакции по теме российской конфискованной дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В госдепартаменте пока не проявляют никакой реакции по этой теме (российской конфискованной дипсобственности - ред.)", - сказала Захарова на брифинге.
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