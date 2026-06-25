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СМИ: автомобиль врезался в толпу болельщиков на ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
12:33 25.06.2026 (обновлено: 12:54 25.06.2026)
СМИ: автомобиль врезался в толпу болельщиков на ЧМ

Financiero: машина врезалась в толпу людей в Мексике, 17 человек пострадали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Мексики
Болельщики сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кабо-Сан-Лукасе автомобиль врезался в толпу людей, праздновавших победу сборной Мексики над Чехией, пострадали не менее 17 человек.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Автомобиль в городе Кабо-Сан-Лукас врезался в толпу людей, праздновавших победу сборной Мексики над Чехией на групповом этапе чемпионата мира по футболу, 17 человек пострадали, пишет газета Financiero со ссылкой на сообщение властей.
"Пострадали не менее 17 человек", - сказано в публикации.
Отмечается, что водитель пытался силой расчистить себе путь, но толпа окружила его автомобиль и начала бить по нему.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. В ночь на четверг по московскому времени сборная Мексики разгромила команду Чехии - 3:0.
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