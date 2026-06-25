СМИ: автомобиль врезался в толпу болельщиков на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кабо-Сан-Лукасе автомобиль врезался в толпу людей, праздновавших победу сборной Мексики над Чехией, пострадали не менее 17 человек.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Автомобиль в городе Кабо-Сан-Лукас врезался в толпу людей, праздновавших победу сборной Мексики над Чехией на групповом этапе чемпионата мира по футболу, 17 человек пострадали, пишет газета Financiero со ссылкой на сообщение властей.
"Пострадали не менее 17 человек", - сказано в публикации.
Отмечается, что водитель пытался силой расчистить себе путь, но толпа окружила его автомобиль и начала бить по нему.