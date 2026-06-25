Матвиенко и Кочанова дали старт автопробегу "Города-герои — города Героев"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске

МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Наталья Кочанова дали старт автопробегу "Города-герои — города Героев" по территории Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.

Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.

Как отметили в пресс-службе верхней палаты российского парламента, автопробег приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Проект, добавили там, направлен на сохранение исторической памяти и популяризацию маршрутов воинской славы.

"Такие патриотические акции подтверждают, что у народов России и Беларуси общая история и память, общая Великая Победа, которую завоевали наши деды и прадеды", - сказала Матвиенко в ходе церемонии открытия автопробега.

Кроме того, спикеры российского и белорусского парламентов приняли участие в церемонии возложения венков к Монументу Победы в Минске. Парламентарии также приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника советскому летчику, гвардии лейтенанту, участнику Великой Отечественной Александру Мамкину.