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Матвиенко и Кочанова дали старт автопробегу "Города-герои — города Героев" - РИА Новости, 25.06.2026
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Матвиенко и Кочанова дали старт автопробегу "Города-герои — города Героев"

Матвиенко дала старт автопробегу "Города-герои — города Героев" в Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Наталья Кочанова дали старт автопробегу "Города-герои — города Героев" по территории Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.
Как отметили в пресс-службе верхней палаты российского парламента, автопробег приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Проект, добавили там, направлен на сохранение исторической памяти и популяризацию маршрутов воинской славы.
"Такие патриотические акции подтверждают, что у народов России и Беларуси общая история и память, общая Великая Победа, которую завоевали наши деды и прадеды", - сказала Матвиенко в ходе церемонии открытия автопробега.
Кроме того, спикеры российского и белорусского парламентов приняли участие в церемонии возложения венков к Монументу Победы в Минске. Парламентарии также приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника советскому летчику, гвардии лейтенанту, участнику Великой Отечественной Александру Мамкину.
"Председатели верхних палат парламентов двух стран посетили Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Они осмотрели учебное заведение, пообщались с преподавательским составом и учащимися", - добавили в пресс-службе.
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