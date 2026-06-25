Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России появилась первая женщина — машинист грузового локомотива.
- Ирина Милосердова успешно прошла обучение и получила свидетельство о присвоении профессии "машинист электровоза".
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В России появилась первая женщина — машинист грузового локомотива, сообщили РЖД.
"Ирина Милосердова стала первой на сети российских железных дорог женщиной — машинистом грузового локомотива", — говорится в публикации.
Уроженка города Зуевки Кировской области окончила Ижевский учебный центр профессиональных квалификаций по программе получения профессии "помощник машиниста тепловоза/электровоза" и в конце мая 2025 года поступила на работу в локомотивное депо Лянгасово. Там она начала работать на грузовых поездах в должности помощника машиниста, а год спустя прошла переподготовку в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций и получила свидетельство о присвоении профессии "машинист электровоза".
"Ответственная, целеустремленная и добросовестная ученица — так о ней отзываются преподаватели", — отметили в РЖД.
Сама женщина-машинист рассказала, что ее профессия — осознанный выбор.
Теперь Милосердовой предстоит пройти практику под руководством опытного наставника, после чего она получит допуск к самостоятельной работе, добавили в РЖД.
Женщины получили возможность работать в локомотивных бригадах с 1 января 2021 года, после того как Минтруд внес изменения в перечень доступных для них профессий. С тех пор в РЖД появились женщины — машинисты пассажирских поездов.
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