В России появилась первая женщина — машинист грузового локомотива.

Уроженка города Зуевки Кировской области окончила Ижевский учебный центр профессиональных квалификаций по программе получения профессии "помощник машиниста тепловоза/электровоза" и в конце мая 2025 года поступила на работу в локомотивное депо Лянгасово. Там она начала работать на грузовых поездах в должности помощника машиниста, а год спустя прошла переподготовку в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций и получила свидетельство о присвоении профессии "машинист электровоза".