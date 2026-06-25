Краткий пересказ от РИА ИИ Петер Мадьяр призвал установить роль Виктора Орбана в деле о задержании украинцев, перевозивших через Венгрию золотые слитки и валюту.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал установить роль бывшего главы правительства Виктора Орбана в деле о задержании украинцев, перевозивших через Венгрию в марте золотые слитки и валюту в инкассаторской машине "Ощадбанка".

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины , включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Ведомство начало расследование, выясняя цель перевозки денег и золота. Мадьяр в июне поручил провести внутреннее расследование дела.

Венгерский портал 444 в четверг опубликовал информацию на основании документа, якобы просочившегося из генеральной прокуратуры о том, что среди лиц, чья ответственность в связи с делом украинских инкассаторов должна быть выяснена, фигурирует Орбан.

"В связи с просочившимся документом мы ожидаем незамедлительного ответа от прокуратуры относительно того, были ли Виктор Орбан и (бывший глава Антитеррористического центра Венгрии - ред.) Янош Хайду допрошены в качестве подозреваемых по делу о золотом конвое", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

Бывший премьер Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.

Бывший сотрудник украинских спецслужб рассказал венгерским СМИ, что Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии "Тиса" 5 миллионов евро наличными из "черных денег", которыми распоряжался сам без официального учета, и конфискованные в Венгрии средства из их числа.