Мадуро призвал венесуэльцев к единству после разрушительного землетрясения

МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи после мощного землетрясения, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям.

Президент заявил, что вместе с супругой Силией Флорес, которая также находится в тюрьме США, молится за пострадавшие семьи, раненых и всех жителей страны, затронутых стихийным бедствием.

"Пусть никто не остается один, пусть каждая община заботится о своих детях, пожилых и больных, и пусть все поддерживают работу спасательных служб, национальной полиции, вооруженных сил, гражданской обороны, врачей, пожарных, работников и добровольцев", - добавил Мадуро.

В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.