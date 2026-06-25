Мадуро призвал венесуэльцев к единству после разрушительного землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан к единству и взаимопомощи после землетрясения.
- Обращение опубликовано в его блоге в социальной сети X.
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи после мощного землетрясения, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям.
"В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и конкретной помощи: помогать, защищать, делиться, поднимать и восстанавливать. Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными - с верой, дисциплиной и солидарностью", - говорится в обращении Мадуро, опубликованном в его блоге в социальной сети X.
Президент заявил, что вместе с супругой Силией Флорес, которая также находится в тюрьме США, молится за пострадавшие семьи, раненых и всех жителей страны, затронутых стихийным бедствием.
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"Пусть никто не остается один, пусть каждая община заботится о своих детях, пожилых и больных, и пусть все поддерживают работу спасательных служб, национальной полиции, вооруженных сил, гражданской обороны, врачей, пожарных, работников и добровольцев", - добавил Мадуро.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.