Львова-Белова заявила о недопустимости ударов Киева по детям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по детям, семьям и мирному населению - это терроризм против самых уязвимых людей, это недопустимо, заявила РИА Новости на полях ПМЮФ уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.