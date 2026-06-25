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Львова-Белова заявила о недопустимости ударов Киева по детям - РИА Новости, 25.06.2026
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09:08 25.06.2026 (обновлено: 09:12 25.06.2026)
Львова-Белова заявила о недопустимости ударов Киева по детям

Львова-Белова: удары Киева по мирному населению недопустимы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала террором удары ВСУ по детям, семьям и мирному населению.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по детям, семьям и мирному населению - это терроризм против самых уязвимых людей, это недопустимо, заявила РИА Новости на полях ПМЮФ уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"То, что происходит, это страшно, и это на самом деле терроризм, причем против самых уязвимых - против детей, против семей, простых мирных граждан. И это вообще недопустимо", - сказала Львова-Белова, говоря об ударах ВСУ по мирному населению.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Россия не видит реакции в мире на удары ВСУ по детям, заявила Львова-Белова
09:07
 
КиевРоссияСанкт-ПетербургВооруженные силы УкраиныМария Львова-Белова
 
 
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