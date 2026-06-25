Львова-Белова заявила о недопустимости ударов Киева по детям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала террором удары ВСУ по детям, семьям и мирному населению.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по детям, семьям и мирному населению - это терроризм против самых уязвимых людей, это недопустимо, заявила РИА Новости на полях ПМЮФ уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"То, что происходит, это страшно, и это на самом деле терроризм, причем против самых уязвимых - против детей, против семей, простых мирных граждан. И это вообще недопустимо", - сказала Львова-Белова, говоря об ударах ВСУ по мирному населению.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.