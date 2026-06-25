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Россия не видит реакции в мире на удары ВСУ по детям, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 25.06.2026
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09:07 25.06.2026 (обновлено: 09:11 25.06.2026)
Россия не видит реакции в мире на удары ВСУ по детям, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: РФне видит реакции международных структур на удары ВСУ по детям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что международная общественность не реагирует на удары ВСУ по детям.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ с помощью беспилотника на автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, в результате которой погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия не видит реакции международных структур на удары ВСУ по детям, обращения к ним - "голос в никуда", заявила РИА Новости на полях ПМЮФ уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы совершенно не видим, что международная общественность на это реагирует. То есть это все, как говорится, "голос в никуда", - сказала Львова-Белова, говоря о реакции международного сообщества на удары ВСУ по детям.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Львова-Белова заявила о недопустимости ударов Киева по детям
09:08
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Брянской области
17 июня, 14:19
 
РоссияВооруженные силы УкраиныВ миреЛуганская Народная РеспубликаБрянская областьМария Львова-БеловаЛеонид ПасечникЕгор КовальчукАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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