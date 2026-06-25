Россия не видит реакции в мире на удары ВСУ по детям, заявила Львова-Белова

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что международная общественность не реагирует на удары ВСУ по детям.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке ВСУ с помощью беспилотника на автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, в результате которой погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия не видит реакции международных структур на удары ВСУ по детям, обращения к ним - "голос в никуда", заявила РИА Новости на полях ПМЮФ уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы совершенно не видим, что международная общественность на это реагирует. То есть это все, как говорится, "голос в никуда", - сказала Львова-Белова , говоря о реакции международного сообщества на удары ВСУ по детям.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.