Жительница Ростовской области выиграла в лотерею, не угадав ни одного числа

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Ростовской области Наталья Казак выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей.

Счастливый билет она купила, лежа на диване, и отметила числовую комбинацию наугад.

По итогам розыгрыша Наталья Дмитриевна не угадала ни одного числа и выиграла многомиллионную сумму.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жительница Ростовской области выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей, не вставая с дивана и не угадав ни одного числа - в день выигрыша ей на руку заполз маленький черный паук, который стал для женщины предзнаменованием победы, рассказали РИА Новости в "Столото".

"Жительница Ростовской области Наталья Казак стала обладательницей суперприза в размере 28 637 536 рублей. Билет, который впоследствии оказался счастливым, женщина купила в мобильном приложении " Столото ", лежа на диване", - отмечают в компании.

Участие в лотереях для Натальи Дмитриевны - давнее увлечение. Отдыхая дома, она открыла мобильное приложение "Столото" и приобрела билет лотереи "Все или ничего", отметив числовую комбинацию наугад. По правилам этой лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. По итогам розыгрыша Наталья Дмитриевна не угадала ни одного числа и выиграла многомиллионную сумму.

Женщина вспомнила, что в день выигрыша на руку ей заполз маленький черный паук. Хотя сама Наталья боится пауков, по ее словам, тогда она восприняла это как знак удачи.