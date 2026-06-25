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Жительница Ростовской области выиграла в лотерею, не угадав ни одного числа - РИА Новости, 25.06.2026
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04:26 25.06.2026
Жительница Ростовской области выиграла в лотерею, не угадав ни одного числа

Жительница Ростовской области выиграла 29 миллионов рублей, не вставая с дивана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Ростовской области Наталья Казак выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей.
  • Счастливый билет она купила, лежа на диване, и отметила числовую комбинацию наугад.
  • По итогам розыгрыша Наталья Дмитриевна не угадала ни одного числа и выиграла многомиллионную сумму.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Жительница Ростовской области выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей, не вставая с дивана и не угадав ни одного числа - в день выигрыша ей на руку заполз маленький черный паук, который стал для женщины предзнаменованием победы, рассказали РИА Новости в "Столото".
"Жительница Ростовской области Наталья Казак стала обладательницей суперприза в размере 28 637 536 рублей. Билет, который впоследствии оказался счастливым, женщина купила в мобильном приложении "Столото", лежа на диване", - отмечают в компании.
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Участие в лотереях для Натальи Дмитриевны - давнее увлечение. Отдыхая дома, она открыла мобильное приложение "Столото" и приобрела билет лотереи "Все или ничего", отметив числовую комбинацию наугад. По правилам этой лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. По итогам розыгрыша Наталья Дмитриевна не угадала ни одного числа и выиграла многомиллионную сумму.
Женщина вспомнила, что в день выигрыша на руку ей заполз маленький черный паук. Хотя сама Наталья боится пауков, по ее словам, тогда она восприняла это как знак удачи.
До выхода на пенсию Наталья Дмитриевна работала на предприятии по изготовлению керамики. Сейчас она посвящает время огороду и саду на частном участке, где выращивает овощи и фрукты. У женщины трое взрослых сыновей и две внучки. На вопрос о планах на выигрыш Наталья ответила, что часть средств разделит между своими детьми. Оставшиеся деньги потратит на здоровье и поедет отдыхать в санаторий.
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