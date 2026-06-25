В Омской области за сутки утонули пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Омской области за минувшие сутки утонули пять человек, включая мужчину с 15-летним сыном.

В Омске в Парке Победы утонула 56-летняя женщина.

В Омском районе неподалеку от поселка Горячий Ключ погибли двое мужчин.

ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, включая мужчину с 15-летним сыном, утонули в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В Омской области за минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали пять человек, включая подростка. Один несчастный случай зарегистрирован в Черлакском районе . Местный житель и его 15-летний сын уехали днем купаться на Иртыш и не вернулись", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На берегу нашли их автомобиль и личные вещи. Полицейские считают, что отец и сын утонули.

Другой случай произошел в Омске. В Парке Победы около 14.30 (11.30 мск) утонула 56-летняя женщина. Ее тело нашли в воде.