В Омской области за сутки утонули пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омской области за минувшие сутки утонули пять человек, включая мужчину с 15-летним сыном.
- В Омске в Парке Победы утонула 56-летняя женщина.
- В Омском районе неподалеку от поселка Горячий Ключ погибли двое мужчин.
ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, включая мужчину с 15-летним сыном, утонули в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"В Омской области за минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали пять человек, включая подростка. Один несчастный случай зарегистрирован в Черлакском районе. Местный житель и его 15-летний сын уехали днем купаться на Иртыш и не вернулись", - сообщили в пресс-службе ведомства.
На берегу нашли их автомобиль и личные вещи. Полицейские считают, что отец и сын утонули.
Другой случай произошел в Омске. В Парке Победы около 14.30 (11.30 мск) утонула 56-летняя женщина. Ее тело нашли в воде.
Сразу две трагедии с разницей в один час произошли в Омском районе, неподалеку от поселка Горячий Ключ. У СНТ "Связист-2" погибли двое мужчин, которые отдыхали с друзьями на берегу водоема. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что с начала лета в Омской области утонули 12 человек, включая четверых подростков.