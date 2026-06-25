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В Омской области за сутки утонули пять человек - РИА Новости, 25.06.2026
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19:26 25.06.2026
В Омской области за сутки утонули пять человек

В Омской области за сутки утонули пять человек, включая 15-летного подростка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области за минувшие сутки утонули пять человек, включая мужчину с 15-летним сыном.
  • В Омске в Парке Победы утонула 56-летняя женщина.
  • В Омском районе неподалеку от поселка Горячий Ключ погибли двое мужчин.
ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Пять человек, включая мужчину с 15-летним сыном, утонули в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Омской области за минувшие сутки жертвами несчастных случаев на воде стали пять человек, включая подростка. Один несчастный случай зарегистрирован в Черлакском районе. Местный житель и его 15-летний сын уехали днем купаться на Иртыш и не вернулись", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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Другой случай произошел в Омске. В Парке Победы около 14.30 (11.30 мск) утонула 56-летняя женщина. Ее тело нашли в воде.
Сразу две трагедии с разницей в один час произошли в Омском районе, неподалеку от поселка Горячий Ключ. У СНТ "Связист-2" погибли двое мужчин, которые отдыхали с друзьями на берегу водоема. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что с начала лета в Омской области утонули 12 человек, включая четверых подростков.
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ПроисшествияОмская областьЧерлакский районИртыш (река)
 
 
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