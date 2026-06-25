Ликсутов: в новом бизнес-центре в Москве создадут 4 тыс новых рабочих мест

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В столице по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут новый бизнес-центр класса А, он будет построен в Нижегородском районе, в нем появится около 4 тысяч новых рабочих мест, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город продолжает создавать новые рабочие места. В частности, это возможно благодаря развитию программы стимулирования создания мест приложения труда, особую роль в которой играет деловая инфраструктура. Сегодня в рамках программы МПТ запланировано строительство более 100 офисных центров в большинстве районов столицы", — отметил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Отмечается, что программа является одни из основных инструментов развития города – благодаря ней уменьшается ежедневная маятниковая миграция и воплощается в жизнь концепция "15-минутного города".

"Москва стремится к формированию сбалансированной городской среды. Показательным примером стал проект бизнес-центра общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров в Нижегородском районе. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано порядка четырех тысяч новых рабочих мест", – рассказал министр правительства Москвы, глава ДИПП города Анатолий Гарбузов.

В бизнес-комплексе появится свыше 200 офисов различного формата — от компактных помещений до полноценных этажей площадью до более чем 1 тысячи квадратных метров. На первых этажах центра будут открыты объекты общепита – для них предусмотрено порядка 500 квадратных метров.

Программа стимулирования создания МПТ действует в городских районах с 2020 года. По ней инвесторы построят порядка 300 объектов, а их общая площадь составит 9,7 миллиона квадратных метров. Среди новых зданий – промпредприятия, офисные и торговые центры и другие объекты.

Всего в развитие города направят более 3,5 триллиона рублей. Благодаря этому в экономических отраслях будет создано около 450 тысяч новых рабочих мест.