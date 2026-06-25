Лавров поздравил коллегу из Белиза с 35-летием дипотношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Белиза Дж. Брисеньо обменялись поздравлениями по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
- Лавров отметил, что России и Белизу удалось заложить прочную правовую основу для развития двустороннего сотрудничества.
- Брисеньо подтвердил настрой на дальнейшее укрепление российско-белизских связей и отметил положительное влияние сотрудничества с Россией на развитие Карибского региона.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся поздравлениями с коллегой из Белиза по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров и премьер-министр, и.о. министра иностранных дел, внешней торговли, образования, культуры, науки и технологий Белиза Дж. Брисеньо обменялись поздравлениями по случаю 35-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении дипведомства.
Лавров в своем послании отметил, что за минувшие годы России и Белизу удалось заложить прочную правовую основу для комплексного развития двустороннего сотрудничества. Министр также подчеркнул, что потенциал этого сотрудничества необходимо раскрывать, в том числе на международных площадках.
Брисеньо, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшее укрепление российско-белизских связей и отметил, что сотрудничество с Россией положительно влияет на развитие всего Карибского региона.