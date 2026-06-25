Лавров поздравил коллегу из Белиза с 35-летием дипотношений

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся поздравлениями с коллегой из Белиза по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Брисеньо, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшее укрепление российско-белизских связей и отметил, что сотрудничество с Россией положительно влияет на развитие всего Карибского региона.