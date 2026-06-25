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Лавров поздравил коллегу из Белиза с 35-летием дипотношений - РИА Новости, 25.06.2026
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19:28 25.06.2026
Лавров поздравил коллегу из Белиза с 35-летием дипотношений

Лавров поздравил Брисеньо с 35-летием дипотношений России и Белиза

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Белиза Дж. Брисеньо обменялись поздравлениями по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
  • Лавров отметил, что России и Белизу удалось заложить прочную правовую основу для развития двустороннего сотрудничества.
  • Брисеньо подтвердил настрой на дальнейшее укрепление российско-белизских связей и отметил положительное влияние сотрудничества с Россией на развитие Карибского региона.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся поздравлениями с коллегой из Белиза по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Двадцать пятого июня министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров и премьер-министр, и.о. министра иностранных дел, внешней торговли, образования, культуры, науки и технологий Белиза Дж. Брисеньо обменялись поздравлениями по случаю 35-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении дипведомства.
Лавров в своем послании отметил, что за минувшие годы России и Белизу удалось заложить прочную правовую основу для комплексного развития двустороннего сотрудничества. Министр также подчеркнул, что потенциал этого сотрудничества необходимо раскрывать, в том числе на международных площадках.
Брисеньо, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшее укрепление российско-белизских связей и отметил, что сотрудничество с Россией положительно влияет на развитие всего Карибского региона.
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