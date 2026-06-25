Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс вместе с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE.
- Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро на укрепление оборонной способности страны.
- Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что выплачивать кредит придется детям и внукам нынешних жителей страны.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Детям и внукам жителей Латвии придется отдавать кредиты, взятые у Евросоюза на подготовку войны с Россией, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.
Двадцатого июня портал "Голос Латвии" сообщил, что премьер-министр республики Андрис Кулбергс вместе с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE (предоставляет кредиты для покупки военной техники). Согласно документу, Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, деньги планируется потратить на укрепление оборонной способности страны. Однако, по словам Мамыкина, отдавать кредитные средства придется резидентам страны.
"Эти деньги взяты в долг, пусть и с пониженным процентом. Их придется отдавать нашим детям и внукам. Все эти деньги будут потрачены на подготовку войны с Россией", - сказал Мамыкин.
При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.
Мамыкин был депутатом Европейского парламента с 2014 по 2019 годы. В 2024 году Мамыкина объявили в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине.