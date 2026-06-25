Кредиты на войну с Россией будут отдавать дети латвийцев, заявил политик

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс вместе с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE.

Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро на укрепление оборонной способности страны.

Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что выплачивать кредит придется детям и внукам нынешних жителей страны.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Детям и внукам жителей Латвии придется отдавать кредиты, взятые у Евросоюза на подготовку войны с Россией, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.

Двадцатого июня портал "Голос Латвии" сообщил, что премьер-министр республики Андрис Кулбергс вместе с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE (предоставляет кредиты для покупки военной техники). Согласно документу, Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, деньги планируется потратить на укрепление оборонной способности страны. Однако, по словам Мамыкина , отдавать кредитные средства придется резидентам страны.

"Эти деньги взяты в долг, пусть и с пониженным процентом. Их придется отдавать нашим детям и внукам. Все эти деньги будут потрачены на подготовку войны с Россией", - сказал Мамыкин.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.