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Кредиты на войну с Россией будут отдавать дети латвийцев, заявил политик - РИА Новости, 25.06.2026
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02:17 25.06.2026
Кредиты на войну с Россией будут отдавать дети латвийцев, заявил политик

Мамыкин: детям и внукам латвийцев придется гасить кредиты ЕС на войну с Россией

© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс вместе с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE.
  • Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро на укрепление оборонной способности страны.
  • Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что выплачивать кредит придется детям и внукам нынешних жителей страны.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Детям и внукам жителей Латвии придется отдавать кредиты, взятые у Евросоюза на подготовку войны с Россией, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента от республики Андрей Мамыкин.
Двадцатого июня портал "Голос Латвии" сообщил, что премьер-министр республики Андрис Кулбергс вместе с еврокомиссаром, министрами обороны и финансов подписали соглашение о кредитовании в рамках европейской программы SAFE (предоставляет кредиты для покупки военной техники). Согласно документу, Латвия возьмет взаймы у Евросоюза 3,5 миллиарда евро, деньги планируется потратить на укрепление оборонной способности страны. Однако, по словам Мамыкина, отдавать кредитные средства придется резидентам страны.
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"Эти деньги взяты в долг, пусть и с пониженным процентом. Их придется отдавать нашим детям и внукам. Все эти деньги будут потрачены на подготовку войны с Россией", - сказал Мамыкин.
При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО.
Мамыкин был депутатом Европейского парламента с 2014 по 2019 годы. В 2024 году Мамыкина объявили в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине.
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