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Лантратова рассказала о солдатах ВСУ, прикрывающихся младенцами - РИА Новости, 25.06.2026
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13:53 25.06.2026
Лантратова рассказала о солдатах ВСУ, прикрывающихся младенцами

Лантратова: солдаты ВСУ прикрывались младенцами, когда бежали от ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что украинские военнослужащие крали младенцев и прикрывались ими, бежав от наступающей российской армии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие крали младенцев и прикрывались ими, бежав от наступающей армии РФ, потом ВСУ просто выбрасывали люльки с детьми, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Лантратова в ходе сессии "Права человека как оружие: когда правозащитная риторика разрушает международное сотрудничество" рассказала, что впервые оказалась на Донбассе в 2014 году, когда вывозила с территории боевых действий беременных женщин, раненых детей и пожилых людей. Федеральный омбудсмен отметила, что всего ей удалось вывезти в тот момент 2,7 тысячи мам и 120 больных и раненых детей.
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"Я как мама никогда не забуду люлечки, которые оставляли, выбрасывая младенцев на улицу. А почему выбрасывали? Потому что они (ВСУ - ред.) крали детей, младенцев, чтобы пройти там, где были наши солдаты. А потом выбрасывали, оставляли этих детей. Их забирали мирные жители Донбасса", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
По приведенным ею данным, в 2014 года из-за преступных действий киевского режима пострадали более 40 тысяч мирных жителей, 12 тысяч из них погибли.
"Я своими глазами увидела преступления киевского режима, видела, как людей ставят живым щитом", - подчеркнула Лантратова.
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РоссияЯна ЛантратоваДонбасс
 
 
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