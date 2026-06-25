Лантратова рассказала о солдатах ВСУ, прикрывающихся младенцами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие крали младенцев и прикрывались ими, бежав от наступающей армии РФ, потом ВСУ просто выбрасывали люльки с детьми, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.

"Я как мама никогда не забуду люлечки, которые оставляли, выбрасывая младенцев на улицу. А почему выбрасывали? Потому что они (ВСУ - ред.) крали детей, младенцев, чтобы пройти там, где были наши солдаты. А потом выбрасывали, оставляли этих детей. Их забирали мирные жители Донбасса", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.