Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим унаследовал ценности нацизма и фашизма, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
- Она отметила, что Украина ведет политику двойных стандартов, говоря о принципах гуманизма, но совершая при этом страшные преступления.
- В качестве примера страшных преступлений Лантратова упомянула атаку на колледж в Старобельске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Киевский режим унаследовал ценности нацизма и фашизма, Украина говорит о правах человека, а на деле она уничтожает мирных жителей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Лантратова в ходе сессии "Права человека как оружие: когда правозащитная риторика разрушает международное сотрудничество" отметила, что Украина ведет политику двойных стандартов, делая заявления о принципах гуманизма, а на деле совершая страшные преступления, как атака колледжа в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
"Киевский режим, к сожалению, наследник нацизма, фашизма. Они (власти Украины - ред.) говорят о правах человека, но о каких-то своих людей, а на деле уничтожают мирных жителей. Но история показывает, что всех, кто строит политику на лжи, ждет неминуемое поражение, потому что правда всегда восторжествует, потому что сила в правде", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
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