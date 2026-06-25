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Лантратова назвала киевский режим наследником нацизма и фашизма - РИА Новости, 25.06.2026
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10:31 25.06.2026 (обновлено: 10:51 25.06.2026)
Лантратова назвала киевский режим наследником нацизма и фашизма

Лантратова: Киев говорит о правах человека, а на деле уничтожает мирных жителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим унаследовал ценности нацизма и фашизма, заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
  • Она отметила, что Украина ведет политику двойных стандартов, говоря о принципах гуманизма, но совершая при этом страшные преступления.
  • В качестве примера страшных преступлений Лантратова упомянула атаку на колледж в Старобельске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Киевский режим унаследовал ценности нацизма и фашизма, Украина говорит о правах человека, а на деле она уничтожает мирных жителей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Лантратова в ходе сессии "Права человека как оружие: когда правозащитная риторика разрушает международное сотрудничество" отметила, что Украина ведет политику двойных стандартов, делая заявления о принципах гуманизма, а на деле совершая страшные преступления, как атака колледжа в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
"Киевский режим, к сожалению, наследник нацизма, фашизма. Они (власти Украины - ред.) говорят о правах человека, но о каких-то своих людей, а на деле уничтожают мирных жителей. Но история показывает, что всех, кто строит политику на лжи, ждет неминуемое поражение, потому что правда всегда восторжествует, потому что сила в правде", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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