С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Киевский режим унаследовал ценности нацизма и фашизма, Украина говорит о правах человека, а на деле она уничтожает мирных жителей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.

"Киевский режим, к сожалению, наследник нацизма, фашизма. Они (власти Украины - ред.) говорят о правах человека, но о каких-то своих людей, а на деле уничтожают мирных жителей. Но история показывает, что всех, кто строит политику на лжи, ждет неминуемое поражение, потому что правда всегда восторжествует, потому что сила в правде", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.