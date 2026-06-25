Лантратова помогла бойцу СВО получить лечение

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла бойцу СВО получишь реабилитацию после ранения ноги и непрекращающихся болей.

Алмас, фамилии которого она не приводит, служил в зоне СВО. На боевом задании получил минно-взрывную травму - ранение ноги. После лечения у него сохранялись боли, воспаление и ограничения в движении, поэтому требовались диагностика и реабилитация.