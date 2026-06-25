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Лантратова помогла бойцу СВО получить лечение - РИА Новости, 25.06.2026
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10:29 25.06.2026
Лантратова помогла бойцу СВО получить лечение

Лантратова помогла бойцу СВО получить курс реабилитации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла бойцу СВО Алмасу получить реабилитацию после ранения ноги.
  • По итогам запроса в Министерство обороны России военно-врачебная комиссия признала Алмаса негодным к военной службе, и он сможет вернуться домой для восстановления здоровья.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла бойцу СВО получишь реабилитацию после ранения ноги и непрекращающихся болей.
Алмас, фамилии которого она не приводит, служил в зоне СВО. На боевом задании получил минно-взрывную травму - ранение ноги. После лечения у него сохранялись боли, воспаление и ограничения в движении, поэтому требовались диагностика и реабилитация.
"Его мама очень переживала, что без своевременной медпомощи состояние сына ухудшится. Она обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в министерство обороны России. По итогам военно-врачебная комиссия признала Алмаса не годным к военной службе. Теперь он вернется домой и сможет восстановить здоровье", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она также поблагодарила Минобороны РФ за оперативную реакцию.
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