Более 20 приусадебных участков подтоплены в Кушве, где прошел смерч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Кушве Свердловской области прошел смерч, повредивший десятки частных домов и объектов инфраструктуры.
- Уровень воды в реке Кушве поднялся на 60 сантиметров, из-за засора русла произошло подтопление четырех придомовых территорий и 25 приусадебных участков.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. В городе Кушве, где прошел смерч, оказались подтопленными более 20 приусадебных участков и четыре частных дома, сообщила пресс-служба главка МЧС по Свердловской области.
"На реке Кушве из-за образования заторов уровень воды поднялся на 60 сантиметров, что привело к подтоплению четырех жилых домов и 25 приусадебных участков", — говорится в релизе.
Сейчас специалисты занимаются оценкой ущерба, нанесенного зданиям и постройкам. На сегодня прогноз погоды благоприятный, затоплений не ожидается, добавили в ведомстве.
Смерч обрушился на Кушву вечером 22 июня. По последним данным, 16 человек обратились за медпомощью. Полностью разрушены 32 частных дома, повреждены еще 99, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации.