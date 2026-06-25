В Курганской области ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курганской области ввели режим «Беспилотная опасность».
- Дежурные службы и силовые ведомства работают в регионе.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Курганской области объявлен режим "Беспилотная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства", – говорится в сообщении.
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