ISU выразил соболезнования в связи со смертью тренера Кудрявцева

"До самого конца своей жизни Виктор Кудрявцев оставался преданным любимому виду спорта. Кудрявцева будут помнить за его значительный вклад в фигурное катание, доброту, огромный опыт и непоколебимую приверженность развитию будущих поколений. ISU отдает дань уважения господину Кудрявцеву и будет помнить его с большой любовью", - говорится в заявлении организации.

Кудрявцев работал тренером с 1960 года. Под его руководством занимались серебряные призеры Олимпиады 1972 года Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, бронзовый призер Игр-1984 Кира Иванова, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская, бронзовый призер чемпионата Европы Виктория Волчкова (ныне - Буцаева), тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков, олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер чемпионата Европы Игорь Пашкевич, серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух, а также Николай Морозов, работавший с бронзовым призером Олимпиады 2014 года представителем Казахстана Денисом Теном и олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях россиянами Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым.