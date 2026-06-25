ISU выразил соболезнования в связи со смертью тренера Кудрявцева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Виктора Кудрявцева.
- Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Виктора Кудрявцева, сообщается на сайте организации.
О смерти Кудрявцева стало известно в понедельник, ему было 88 лет. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, заслуженный тренер СССР и член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) умер после продолжительной болезни.
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"До самого конца своей жизни Виктор Кудрявцев оставался преданным любимому виду спорта. Кудрявцева будут помнить за его значительный вклад в фигурное катание, доброту, огромный опыт и непоколебимую приверженность развитию будущих поколений. ISU отдает дань уважения господину Кудрявцеву и будет помнить его с большой любовью", - говорится в заявлении организации.
Кудрявцев работал тренером с 1960 года. Под его руководством занимались серебряные призеры Олимпиады 1972 года Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, бронзовый призер Игр-1984 Кира Иванова, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская, бронзовый призер чемпионата Европы Виктория Волчкова (ныне - Буцаева), тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков, олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер чемпионата Европы Игорь Пашкевич, серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух, а также Николай Морозов, работавший с бронзовым призером Олимпиады 2014 года представителем Казахстана Денисом Теном и олимпийскими чемпионами 2014 года в командных соревнованиях россиянами Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым.
Среди учеников первого набора в группу Кудрявцева были чемпион мира Сергей Волков, почетный вице-президент ISU Александр Лакерник и президент Олимпийского комитета России (2010-2018) Александр Жуков.