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При падении обломков БПЛА на нефтебазу на Кубани никто не пострадал - РИА Новости, 25.06.2026
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При падении обломков БПЛА на нефтебазу на Кубани никто не пострадал

На Кубани потушили пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПожар на складе с горюче-смазочными материалами
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории нефтебазы в станице Полтавской на Кубани произошло возгорание после падения обломков БПЛА.
  • Пострадавших в результате пожара нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Никто не пострадал из-за пожара после падения обломков БПЛА на территории нефтебазы в станице Полтавской на Кубани, сообщает оперштаб региона.
Ранее глава Красноармейского района Александр Харитонов сообщал, что возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА.
"В станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
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