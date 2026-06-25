При падении обломков БПЛА на нефтебазу на Кубани никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории нефтебазы в станице Полтавской на Кубани произошло возгорание после падения обломков БПЛА.
- Пострадавших в результате пожара нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Никто не пострадал из-за пожара после падения обломков БПЛА на территории нефтебазы в станице Полтавской на Кубани, сообщает оперштаб региона.
Ранее глава Красноармейского района Александр Харитонов сообщал, что возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА.
"В станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
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