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КСИР выступил против прохода судов через несогласованные маршруты в Ормузе - РИА Новости, 25.06.2026
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05:57 25.06.2026 (обновлено: 06:22 25.06.2026)
КСИР выступил против прохода судов через несогласованные маршруты в Ормузе

КСИР против прохода судов через несогласованные маршруты в Ормузском проливе

© AP Photo / Altaf QadriКорабль ВМС ОАЭ и грузовое судно в Ормузском проливе
Корабль ВМС ОАЭ и грузовое судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Корабль ВМС ОАЭ и грузовое судно в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил против прохода судов через маршруты в Ормузском проливе, не согласованные с властями Ирана.
  • Международная морская организация (IMO) ООН сообщила о прохождении судов через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации моряков, застрявших в Персидском заливе.
  • КСИР заявил, что любые суда, нарушающие установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив, будут подвергаться мерам со стороны Ирана.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил против прохода судов через маршруты в Ормузском проливе, не согласованные с властями Ирана.
В среду международная морская организация (IMO) ООН сообщала, что суда уже начали проходить через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе.
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Как утверждается в заявлении КСИР, "некоторые власти" объявили о новом маршруте для судов через Ормузский пролив "без предварительного уведомления" или координации с Тегераном. Командование назвало некий новый маршрут неприемлемым.
"Единственные разрешенные пути через Ормузский пролив определены Исламской Республикой Иран", - говорится в заявлении КСИР, опубликованном в Telegram-канале телеканала Press TV.
В КСИР подчеркнули, что любой проход судов за пределами разрешенных маршрутов запрещен, и против любого судна, которое нарушит данные правила, будут приниматься меры.
В среду министр энергетики США Крис Райт сообщил, что на тот момент через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти.
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Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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