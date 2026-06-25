В Крыму мирный житель погиб из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Предмостное Джанкойского района Крыма погиб мирный житель из-за атаки вражеских беспилотников.
- Семья погибшего окажут необходимую помощь и поддержку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб из-за атаки вражеских беспилотников на село Предмостное Джанкойского района Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.
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