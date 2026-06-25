Более 3000 человек приехали в Красноярск на "Российскую студенческую весну"

КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Более 3 тысяч студентов из разных регионов страны и Киргизии приехали в Красноярск для участия в XXXIV всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Российская студенческая весна" – самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится ежегодно с 1993 года. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и приурочено к Году единства народов России.

"Более 3000 студентов собрались в краевой столице, чтобы продемонстрировать свои таланты. Приветственный адрес участникам, организаторам и гостям направил президент России Владимир Путин. В обращении он отметил, что фестиваль вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия России", - говорится в сообщении.

Губернатор Михаил Котюков в приветственном слове отметил, что в течение недели Красноярск станет столицей студенчества и студенческого творчества.

"В Год единства народов России здесь собрались представители 80 регионов и наши гости из Кыргызстана. Через творчество мы можем показать самобытность каждого народа, но этот язык творчества – единый язык народов России. Пусть Красноярск станет для каждого из вас местом силы", - сказал губернатор.

Глава Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Дмитрий Покровский подчеркнул, что "Студенческая весна" давно уже вышла за рамки календаря и географии.

Конкурсная программа фестиваля пройдет с 25 по 27 июня. Участникам доступно 10 направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Медиа", "Видео", "Арт". Предусмотрено 50 номинаций, включая тематические, посвященные Году единства народов России.

Гости и участники посетят знаковые места Красноярска. Также в дни фестиваля будет организована работа фестивального городка на территории ледового дворца "Кристалл".