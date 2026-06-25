В Краснодаре ликвидируют пожар в деревообрабатывающем цеху

Краткий пересказ от РИА ИИ В Краснодаре произошел пожар в деревообрабатывающем цеху, площадь возгорания составляет 215 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействовано более 30 специалистов МЧС и десять единиц техники, пострадавших, предварительно, нет.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре, площадь пожара составляет 215 квадратных метров, пострадавших, предварительно, нет, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

"В Краснодаре сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревообрабатывающем цеху... Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что огнем охвачен цех на площади 215 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс"

Уточняется, что в ликвидации пожара задействовано более 30 специалистов ведомства и десять единиц техники.