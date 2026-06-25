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В Краснодаре ликвидируют пожар в деревообрабатывающем цеху - РИА Новости, 25.06.2026
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00:55 25.06.2026
В Краснодаре ликвидируют пожар в деревообрабатывающем цеху

В Краснодаре тушат пожар в деревообрабатывающем цеху

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкПожар в Краснодаре
Пожар в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Пожар в Краснодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре произошел пожар в деревообрабатывающем цеху, площадь возгорания составляет 215 квадратных метров.
  • В ликвидации пожара задействовано более 30 специалистов МЧС и десять единиц техники, пострадавших, предварительно, нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре, площадь пожара составляет 215 квадратных метров, пострадавших, предварительно, нет, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
Краснодаре сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в деревообрабатывающем цеху... Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что огнем охвачен цех на площади 215 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в ликвидации пожара задействовано более 30 специалистов ведомства и десять единиц техники.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - заключили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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