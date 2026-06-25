Над Брянской областью уничтожили 138 украинских БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки над Брянской областью уничтожено 138 БПЛА самолетного типа.
- В уничтожении беспилотников участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС — Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
БРЯНСК, 25 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что за сутки над регионом уничтожено 138 БПЛА самолетного типа.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 138 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио губернатора в своем канале на платформе "Макс".
Ковальчук рассказал, что в уничтожении беспилотников участвовали подразделения ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС - Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
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