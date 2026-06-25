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В Минобороны ФРГ признали серьезные проблемы в военном кораблестроении - РИА Новости, 25.06.2026
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15:34 25.06.2026 (обновлено: 15:35 25.06.2026)
В Минобороны ФРГ признали серьезные проблемы в военном кораблестроении

Германия закрыла проект новейшего фрегата F126 из-за проблем в кораблестроении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламентский госсекретарь Министерства обороны ФРГ Нильс Шмид признал серьезные проблемы в немецком военном кораблестроении, из-за которых проект новейшего фрегата F126 был остановлен.
  • Вместо F126 Германия планирует приобрести фрегаты MEKO А-200, так как это обойдется дешевле и позволит быстрее поставить корабли на вооружение.
  • Шмид отметил, что Германии и другим европейским странам потребуется длительное время для наращивания производственных мощностей в оборонной промышленности.
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Парламентский госсекретарь Министерства обороны ФРГ Нильс Шмид признал серьезные проблемы в немецком военном кораблестроении, из-за которых Берлину пришлось закрыть проект новейшего фрегата F126.
"В случае с новым фрегатом нам пришлось признать, что задержки, технические проблемы и рост цен потребовали от нас остановить проект и вернуться к хорошо проверенной концепции — типу (фрегатов - ред.) MEKO", - сказал Шмид в интервью Bloomberg.
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По его словам, решение прекратить проект по созданию фрегатов F126 позволит ФРГ выполнить свои обязательства по достижению целевых показателей в рамках НАТО.
Шмид добавил, что отмена создания F126 помогла Берлину "сократить потери от неудачного проекта", а закупка кораблей типа MEKO обойдется немецкому бюджету дешевле и позволит быстрее поставить их на вооружение флота.
Говоря об оборонной промышленности в целом, Шмид отметил, что Германии и другим европейским странам потребуется длительное время для наращивания производственных мощностей.
"Мы должны признать, что нам предстоит долгий путь для наращивания нашей оборонной промышленности, особенно производственных мощностей. Это относится ко всем европейским странам и в определенной степени даже к США", - сказал Шмид.
Минобороны ФРГ подтвердило в среду информацию об отказе от проекта по строительству шести фрегатов типа F126 для немецких военно-морских сил. В качестве альтернативы планируется приобретение восьми фрегатов MEKO А-200 компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), предназначенных в первую очередь для борьбы с подводными лодками.
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