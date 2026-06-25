Двукратный обладатель Кубка Гагарина стал игроком "Торпедо"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ярославского "Локомотива" Павел Красковский подписал контракт с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале нового клуба спортсмена.
29-летний форвард подписал с нижегородцами двухлетнее соглашение. Ранее Красковский на протяжении 13 сезонов выступал в составе ярославского "Локомотива", вместе с которым выиграл Кубок Гагарина два раза.
Всего в его активе в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 699 матчей и 200 (79 голов + 121 передача) очков. На драфте НХЛ 2014 года он был выбран в шестом раунде под общим 164-м номером клубом "Виннипег Джетс". Также в его активе серебро молодежного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.
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