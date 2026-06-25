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Двукратный обладатель Кубка Гагарина стал игроком "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Хоккей
 
14:56 25.06.2026 (обновлено: 15:08 25.06.2026)
Двукратный обладатель Кубка Гагарина стал игроком "Торпедо"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Красковский заключил контракт с "Торпедо"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПавел Красковский
Павел Красковский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Павел Красковский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ярославского "Локомотива" Павел Красковский подписал контракт с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале нового клуба спортсмена.
29-летний форвард подписал с нижегородцами двухлетнее соглашение. Ранее Красковский на протяжении 13 сезонов выступал в составе ярославского "Локомотива", вместе с которым выиграл Кубок Гагарина два раза.
Всего в его активе в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 699 матчей и 200 (79 голов + 121 передача) очков. На драфте НХЛ 2014 года он был выбран в шестом раунде под общим 164-м номером клубом "Виннипег Джетс". Также в его активе серебро молодежного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.
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ХоккейСпортРоссияПавел КрасковскийВиннипег Джетс
 
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