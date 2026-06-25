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Более 635 тысяч телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:26 25.06.2026
Более 635 тысяч телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье

Подмосковным детям провели более 635 тысяч телемедицинских консультаций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦентр телемедицины
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Центр телемедицины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Свыше 635 тысяч телемедицинских консультаций провели детям в Подмосковье с начала года, это почти 27% от общего числа онлайн-приемов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе родители могут проконсультироваться с врачом для ребенка, не выходя из дома, — с помощью телемедицины. Это удобно, когда нужно обсудить результаты анализов, скорректировать лечение или получить рекомендации после очного приема.
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"Телемедицина позволяет сделать медицинскую помощь для детей более доступной и комфортной", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства пояснил, что родителям не нужно лишний раз посещать поликлинику вместе с ребенком, если вопрос можно решить дистанционно.
"С начала года для детского населения Подмосковья проведено уже более 635 тысяч телемедицинских консультаций. Это почти 27% от общего числа онлайн-приемов", — подчеркнул Забелин.
На онлайн-приеме врач может оценить состояние ребенка, расшифровать анализы, дать рекомендации по лечению и наблюдению, а также продлить электронный рецепт на льготное лекарство.
Записаться на консультацию можно через приложение "Добродел:Телемедицина", чат-бот Денис в мессенджере "Макс" или региональный портал госуслуг "Здоровье".
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