Полянский рассказал, когда страны Европы могут вступить в конфликт

Как отметил дипломат, сегодня Россия сталкивается с самой настоящей гибридной войной, развязанной НАТО и ЕС против нее и ведущейся в основном руками Украины.

"Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и, когда Украина окончательно "сточится" о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны", - сказал Полянский в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.