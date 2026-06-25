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Полянский рассказал, когда страны Европы могут вступить в конфликт - РИА Новости, 25.06.2026
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16:44 25.06.2026
Полянский рассказал, когда страны Европы могут вступить в конфликт

Полянский: после истощения Украины в конфликт могут вступить страны Европы

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что после истощения Украины в конфликт могут напрямую вступить страны Европы.
  • Россия, по словам дипломата, сталкивается с гибридной войной, развязанной НАТО и ЕС против нее и ведущейся в основном руками Украины.
  • Полянский отметил, что европейские страны готовят население к возможному прямому участию в конфликте через демонизацию России.
ВЕНА, 25 июн - РИА Новости. После истощения Украины в конфликт могут напрямую вступить страны Европы, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Как отметил дипломат, сегодня Россия сталкивается с самой настоящей гибридной войной, развязанной НАТО и ЕС против нее и ведущейся в основном руками Украины.
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"Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и, когда Украина окончательно "сточится" о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны", - сказал Полянский в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
Постпред РФ добавил, что к этому европейские страны усиленно и ускоренно готовят, не забывая об обязательном оболванивании населения за счет тотальной демонизации России.
"Вот такой сценарий нам всем готовят в натовском и есовском Брюсселе, и мы считаем, что он заслуживает обсуждения в этом зале, поскольку подрывает безопасность и сотрудничество в Европе - то есть то, ради поддержания чего была создана наша организация", - заявил дипломат.
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