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В Колумбии объявили победителя президентских выборов - РИА Новости, 25.06.2026
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02:05 25.06.2026 (обновлено: 02:08 25.06.2026)
В Колумбии объявили победителя президентских выборов

Избирком Колумбии провозгласил де ла Эсприэлью избранным президентом

© REUTERS / Charlie CorderoАбелардо де ла Эсприэлья
Абелардо де ла Эсприэлья - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Charlie Cordero
Абелардо де ла Эсприэлья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абелардо де ла Эсприэлья избран президентом Колумбии по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 июня.
  • Абелардо де ла Эсприэлья получил 12 960 166 голосов, его соперник Иван Сепеда Кастро набрал 12 708 312 голосов.
  • Хосе Мануэль Рестрепо избран вице-президентом Колумбии.
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны по итогам второго тура выборов, состоявшегося 21 июня.
"Абелардо де ла Эсприэлья объявляется избранным президентом Республики Колумбия на конституционный период 2026-2030 годов", - заявил представитель совета во время оглашения результатов, трансляция которого велась на YouTube-канале избирательного органа.
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Согласно опубликованным окончательным данным, де ла Эсприэлья, представлявший движение "Защитники Родины", получил 12 960 166 голосов. Его соперник, кандидат от правящей коалиции "Исторический пакт" Иван Сепеда Кастро, набрал 12 708 312 голосов.
Общее число голосов, поданных за кандидатов, составило 25 668 478. Недействительными были признаны 220 790 бюллетеней, еще 28 666 бюллетеней оказались незаполненными. Общая явка составила 26 344 960 голосов.
Комиссия также провозгласила избранным вице-президентом Колумбии Хосе Мануэля Рестрепо, который баллотировался в одной связке с де ла Эсприэльей.
В ходе заседания избирком принял отказ представителей "Исторического пакта" от поданных ранее жалоб и ходатайств, после чего постановил выдать де ла Эсприэлье и Рестрепо официальные удостоверения избранных президента и вице-президента.
Ранее Сепеда публично признал поражение на выборах, заявив, что принимает результаты голосования и признает де ла Эсприэлью новым президентом Республики. Согласно законодательству, ему предоставлено право занять место в Сенате Республики, а его кандидату в вице-президенты - место в Палате представителей.
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