Краткий пересказ от РИА ИИ Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сомнение в том, что взрослой сборной России по футболу разрешат играть официальные матчи до окончания СВО.

ФИФА разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года.

Исполком МОК рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях и применять стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что взрослой сборной России по футболу разрешат играть официальные матчи до окончания СВО.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане

"Новость, которая не может не радовать. Тем не менее, о возможном допуске взрослой команды говорить рано, есть одно препятствие - специальная военная операция. Пока идут боевые действия, не думаю, что нам разрешат играть официальные соревнования", - сказал Колосков.