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Колосков назвал СВО главным фактором в допуске взрослой сборной России - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
10:39 25.06.2026 (обновлено: 12:15 25.06.2026)
Колосков назвал СВО главным фактором в допуске взрослой сборной России

Колосков: пока идет СВО, сборной России вряд ли дадут играть официальные матчи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сомнение в том, что взрослой сборной России по футболу разрешат играть официальные матчи до окончания СВО.
  • ФИФА разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года.
  • Исполком МОК рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях и применять стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости выразил сомнение в том, что взрослой сборной России по футболу разрешат играть официальные матчи до окончания СВО.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
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"Новость, которая не может не радовать. Тем не менее, о возможном допуске взрослой команды говорить рано, есть одно препятствие - специальная военная операция. Пока идут боевые действия, не думаю, что нам разрешат играть официальные соревнования", - сказал Колосков.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.
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ФутболСпортРоссияБелоруссияАзербайджанВячеслав КолосковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Российский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
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