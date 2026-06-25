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С журналиста Колезева* принудительно взыскивают 254 тысячи рублей - РИА Новости, 25.06.2026
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07:15 25.06.2026
С журналиста Колезева* принудительно взыскивают 254 тысячи рублей

Приставы взыскивают с журналиста Колезева более 254 тысяч рублей

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev / Журналист Дмитрий Колезев*
Журналист Дмитрий Колезев* - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev /
Журналист Дмитрий Колезев*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приставы принудительно взыскивают с журналиста-иноагента Дмитрия Колезева более 254 тысяч рублей по неоплаченным штрафам.
  • С сентября 2024 года по март 2026 года на Колезева заведено три производства по исполнительным листам, выданным Кировским районным судом Екатеринбурга, в рамках которых взыскивают три неоплаченных административных штрафа на 83,7 тысячи рублей и исполнительский сбор в 7,8 тысячи рублей.
  • В апреле 2026 года по актам уральского управления Роскомнадзора в отношении Колезева заведено еще три производства на 145 тысяч рублей с исполнительским сбором на 17,6 тысячи рублей.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с журналиста-иноагента Дмитрия Колезева*, заочно осужденного в РФ за фейки о ВС РФ, более 254 тысяч рублей по неоплаченным штрафам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, с сентября 2024 года по март 2026 года на Колезева* заведено три производства по исполнительным листам, выданным Кировским районным судом Екатеринбурга. В рамках производств с Колезева взыскивают 3 неоплаченных административных штрафа на 83,7 тысячи рублей, а также исполнительский сбор в 7,8 тысячи рублей. При этом, согласно судебным документам, все три штрафа касаются непредставления иноагентом в срок необходимых сведений.
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Кроме того, в апреле 2026 года по актам по делам об административных правонарушениях, выданным уральским управлением Роскомнадзора, в отношении Колезева заведено еще три производства. По ним с него взыскивают 145 тысяч рублей с исполнительским сбором на 17,6 тысячи рублей.
Летом 2024 года Колезев* был заочно осужден к 7,5 годам колонии за фейки о ВС РФ.
Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic**, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
Колезев* признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов. В России он также заочно арестован и объявлен в международный розыск.
* признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов
** СМИ, выполняющее функции иноагента
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РоссияЕкатеринбургУкраинаДмитрий КолезевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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