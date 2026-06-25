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Синоптик рассказал, какая погода будет во время "Алых парусов" в Петербурге - РИА Новости, 25.06.2026
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10:55 25.06.2026
Синоптик рассказал, какая погода будет во время "Алых парусов" в Петербурге

Колесов: до 20 градусов тепла ожидается в Петербурге во время "Алых парусов"

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на воскресенье, когда состоится праздник выпускников «Алые паруса», в Санкт-Петербурге ожидается комфортная погода с температурой до 20 градусов тепла.
  • Праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Комфортная погода с температурой до 20 градусов тепла ожидается в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, когда состоится праздник выпускников "Алые паруса", сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Сейчас, наверное, самое интересное, а что же будет на праздник "Алые паруса"… Температура воздуха на начало ночи в районе плюс 20 градусов, ночью минимальная в центре Санкт-Петербурга плюс 14-16 градусов", - написал Колесов в своем Telegram-канале.
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Синоптик добавил, что осадков не ожидается. Дневная температура, по его информации, в воскресенье составил до плюс 27 градусов.
В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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