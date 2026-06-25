Синоптик рассказал, какая погода будет во время "Алых парусов" в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на воскресенье, когда состоится праздник выпускников «Алые паруса», в Санкт-Петербурге ожидается комфортная погода с температурой до 20 градусов тепла.

Праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Комфортная погода с температурой до 20 градусов тепла ожидается в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, когда состоится праздник выпускников "Алые паруса", сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Сейчас, наверное, самое интересное, а что же будет на праздник "Алые паруса"… Температура воздуха на начало ночи в районе плюс 20 градусов, ночью минимальная в центре Санкт-Петербурга плюс 14-16 градусов", - написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что осадков не ожидается. Дневная температура, по его информации, в воскресенье составил до плюс 27 градусов.

В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига "Россия" под алыми парусами.