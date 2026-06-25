Россиянин завоевал золото на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирослав Киселев из России завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
- Мирослав Киселев набрал 506,45 балла, опередив ближайшего соперника — украинца Назария Кононенко — на 30 баллов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянин Мирослав Киселев завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Киселев набрал 506,45 балла в соревнованиях среди юниоров до 15 лет. Вторым стал украинец Назарий Кононенко (476,45), тройку лидеров замкнул представитель Нидерландов Иван Александров (458,80).
Другой россиянин Егор Дмитриев стал четвертым с результатом 427,85 балла.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.