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Россиянин завоевал золото на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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20:14 25.06.2026
Россиянин завоевал золото на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Российский прыгун в воду Киселев завоевал золото на юниорском чемпионате Европы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирослав Киселев из России завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
  • Мирослав Киселев набрал 506,45 балла, опередив ближайшего соперника — украинца Назария Кононенко — на 30 баллов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянин Мирослав Киселев завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Киселев набрал 506,45 балла в соревнованиях среди юниоров до 15 лет. Вторым стал украинец Назарий Кононенко (476,45), тройку лидеров замкнул представитель Нидерландов Иван Александров (458,80).
Другой россиянин Егор Дмитриев стал четвертым с результатом 427,85 балла.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
Александра Кедрина - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Российская прыгунья в воду завоевала золото на ЧЕ среди юниоров
24 июня, 20:29
 
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