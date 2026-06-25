Поврежденною после ливней дорогу ремонтируют в Кировской области

Отмечается, что с 16 часов 24 июня, как только началось снижение уровня воды, рабочие приступили к монтажу дополнительной водопропускной трубы и засыпке промыва. Для ликвидации последствий размыва задействованы специалисты дорожного комитета, областной компании "Вятавтодор" – 25 человек и 15 единиц техники, завезены песок, камень, щебень, водопропускные трубы.

"Работы велись всю ночь и продолжаются на данный момент. Уже уложили вторую водопропускную трубу, она позволит принимать поток воды большего объема. Сейчас началась отсыпка дороги щебнем. Затем дорожники приступят к асфальтированию. Планируется, что уже сегодня на этом участке дороги будет открыто движение в реверсивном формате", - подчеркивается в сообщении.