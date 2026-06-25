Поврежденною после ливней дорогу ремонтируют в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Большой промыв, образовавшийся из-за сильных дождей, устранили на дороге в Фаленском районе Кировской области, вечером планируется открыть по ней движение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что 24 июня водопропускная труба не справилась с потоком из-за сильного напора воды возле деревни Леваны Фаленского района, дорогу размыло, унесло часть асфальтированного полотна. Трассу закрыли для проезда.
"Сегодня утром губернатор Кировской области Александр Соколов выехал на участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской республики, где из-за обильных длительных дождей и большого потока воды произошел размыв земляного полотна, движение транспорта было прекращено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 16 часов 24 июня, как только началось снижение уровня воды, рабочие приступили к монтажу дополнительной водопропускной трубы и засыпке промыва. Для ликвидации последствий размыва задействованы специалисты дорожного комитета, областной компании "Вятавтодор" – 25 человек и 15 единиц техники, завезены песок, камень, щебень, водопропускные трубы.
"Работы велись всю ночь и продолжаются на данный момент. Уже уложили вторую водопропускную трубу, она позволит принимать поток воды большего объема. Сейчас началась отсыпка дороги щебнем. Затем дорожники приступят к асфальтированию. Планируется, что уже сегодня на этом участке дороги будет открыто движение в реверсивном формате", - подчеркивается в сообщении.