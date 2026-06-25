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Поврежденною после ливней дорогу ремонтируют в Кировской области - РИА Новости, 25.06.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:11 25.06.2026

Поврежденною после ливней дорогу ремонтируют в Кировской области

© WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Wisky
Вид на город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Большой промыв, образовавшийся из-за сильных дождей, устранили на дороге в Фаленском районе Кировской области, вечером планируется открыть по ней движение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что 24 июня водопропускная труба не справилась с потоком из-за сильного напора воды возле деревни Леваны Фаленского района, дорогу размыло, унесло часть асфальтированного полотна. Трассу закрыли для проезда.
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24 июня, 21:48
"Сегодня утром губернатор Кировской области Александр Соколов выехал на участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской республики, где из-за обильных длительных дождей и большого потока воды произошел размыв земляного полотна, движение транспорта было прекращено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 16 часов 24 июня, как только началось снижение уровня воды, рабочие приступили к монтажу дополнительной водопропускной трубы и засыпке промыва. Для ликвидации последствий размыва задействованы специалисты дорожного комитета, областной компании "Вятавтодор" – 25 человек и 15 единиц техники, завезены песок, камень, щебень, водопропускные трубы.
"Работы велись всю ночь и продолжаются на данный момент. Уже уложили вторую водопропускную трубу, она позволит принимать поток воды большего объема. Сейчас началась отсыпка дороги щебнем. Затем дорожники приступят к асфальтированию. Планируется, что уже сегодня на этом участке дороги будет открыто движение в реверсивном формате", - подчеркивается в сообщении.
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Кировская областьКировская областьФаленский районКировАлександр Соколов
 
 
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