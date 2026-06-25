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Смотрим в "Зеркало": главные премьеры фестиваля в Ивановской области - РИА Новости, 25.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.06.2026 (обновлено: 08:02 25.06.2026)
Смотрим в "Зеркало": главные премьеры фестиваля в Ивановской области

Фильмы "Харон" и "Пустые места" представляют Россию на фестивале "Зеркало"

© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков | Перейти в медиабанкФестиваль "Зеркало. Философия Тарковского" в Ивановской области
Фестиваль Зеркало. Философия Тарковского в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков
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Фестиваль "Зеркало. Философия Тарковского" в Ивановской области
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Павел Сурков. В Иванове и городах области 26 июня открывается международный фестиваль "Зеркало". Это отличная возможность для зрителей и профессионалов познакомиться с современным авторским кино со всего мира. О том, на какие работы стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.

Тарковский и Юрьевец

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАнатолий Солоницын на съемках фильма «Андрей Рублев»
Анатолий Солоницын на съемках фильма «Андрей Рублев» - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости
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Анатолий Солоницын на съемках фильма «Андрей Рублев»
Юрьевец принимает "Зеркало" вполне закономерно: именно здесь родился Андрей Тарковский. Поэтому церемония открытия напрямую связана с именем великого кинематографиста. В первый день смотра зрители увидят дебютную работу мастера — "Каток и скрипка". Сценарий этой дипломной картины Тарковский написал вместе с Андреем Кончаловским. Лента получила первую премию на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Андрей Рублев"
Кадр из фильма Андрей Рублёв - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Андрей Рублев"
А на большом экране покажут и "Страсти по Андрею" — одну из важнейших работ режиссера, посвященную судьбе великого иконописца Андрея Рублева. В этом году культовой ленте исполняется 60 лет. На фестивале ее представят в авторской версии с возвращенными эпизодами, которые ранее отсутствовали в прокатном варианте.

Главный конкурс

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкГорода России. Юрьевец
Города России. Юрьевец - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Города России. Юрьевец
Программа "Зеркала" традиционно отличается разнообразием. В основном конкурсе в этом году участвуют восемь фильмов, созданных при участии десяти стран: Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции и Франции.
Многие конкурсанты уже получили признание на крупных международных киносмотрах, однако российские премьеры этих работ состоятся именно на "Зеркале".

Зарубежные премьеры

© Remz Film (2026) Кадр из фильма "Мертвые собаки не кусаются"
Кадр из фильма Мертвые собаки не кусаются - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Remz Film (2026)
Кадр из фильма "Мертвые собаки не кусаются"
Стоит выделить фильм турецкого режиссера Нури Джихана Оздогана "Мертвые собаки не кусаются". Картина удостоилась приза за лучшую мужскую роль на Стамбульском кинофестивале. Это драматическое роуд-муви, что наверняка привлечет дополнительный интерес публики.
© Zapruder Pictures (2025) Кадр из фильма "Мертвые души"
Кадр из фильма Мертвые души - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Zapruder Pictures (2025)
Кадр из фильма "Мертвые души"
Не оставит зрителей равнодушными и работа британца Алекса Кокса "Мертвые души" — экранизация Гоголя, выполненная в эстетике сюрреалистического вестерна. Действие перенесено на американский Юго-Запад XIX века. При этом, по словам постановщика, основные философские идеи писателя сохранены.
Подобные эксперименты с русской классикой уже случались в мировом кино. Результат бывает разным, однако сама попытка всегда любопытна. Эта лента успешно прошла ряд международных фестивалей, ее обсуждают критики в разных странах.
© 2 Horloges Production (2026) Кадр из фильма "Хроники осады"
Кадр из фильма Хроники осады - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© 2 Horloges Production (2026)
Кадр из фильма "Хроники осады"
Военная драма Абдаллы Аль-Хатиба "Хроники осады" посвящена обычным людям в городе, окруженном войной. Каждый день требует от них огромного мужества. Мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале, где картину признали лучшим полнометражным дебютом. В конкурсной программе "Зеркала" у нее также весьма серьезные перспективы.
© BBC Scotland (2026) Кадр из фильма "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда"
Кадр из фильма Падение сэра Дугласа Уэзерфорда - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© BBC Scotland (2026)
Кадр из фильма "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда"
Главный герой черной комедии Шона Данна "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда" — пожилой экскурсовод из шотландской глубинки. Его привычная жизнь меняется после того, как родной город становится площадкой для съемок популярного фэнтезийного сериала. В этом проекте весьма вольно обращаются с историческими фактами, что вызывает возмущение героя фильма. Чем завершится эта история, зрители узнают уже на сеансах фестиваля.

Российские участники

Кадр из фильма "Харон"
Кадр из фильма Харон - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Кадр из фильма "Харон"
Россию в основном конкурсе представляют "Харон" Акима Салбиева и "Пустые места" Никиты Миклушова. Обе ленты демонстрируют ярко выраженный авторский взгляд и полностью соответствуют духу "Зеркала", где всегда поддерживают оригинальное режиссерское высказывание и попытки осмысления современности.
Кадр из фильма "Пустые места"
Кадр из фильма Пустые места - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Кадр из фильма "Пустые места"
Поиск собственного художественного языка, личная интонация, стремление к диалогу со зрителем объединяет большинство участников конкурсной программы. Российский кинематограф занимает в этом процессе заметное место.

Территория большого разговора

© Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. ЭйзенштейнаАндрей Тарковский на съемках фильма "Зеркало". 1972
Андрей Тарковский на съемках фильма Зеркало. 1972 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. Эйзенштейна
Андрей Тарковский на съемках фильма "Зеркало". 1972
Особенно важно, что подобный обмен идеями происходит на региональном фестивале. "Зеркало" — значимая международная площадка для профессионального общения.
Авторские фильмы по-прежнему востребованы, глубокие режиссерские высказывания находят своего зрителя, а поход в кинотеатр — возможность поучаствовать в серьезном разговоре о времени, человеке и смысле жизни. И современные режиссеры, продолжающие традиции Андрея Тарковского, играют в этом особую роль.
Кадр из сериала Вор в загоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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