Смотрим в "Зеркало": главные премьеры фестиваля в Ивановской области

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Павел Сурков. В Иванове и городах области 26 июня открывается международный фестиваль "Зеркало". Это отличная возможность для зрителей и профессионалов познакомиться с современным авторским кино со всего мира. О том, на какие работы стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.

Тарковский и Юрьевец

Юрьевец принимает "Зеркало" вполне закономерно: именно здесь родился Андрей Тарковский. Поэтому церемония открытия напрямую связана с именем великого кинематографиста. В первый день смотра зрители увидят дебютную работу мастера — "Каток и скрипка". Сценарий этой дипломной картины Тарковский написал вместе с Андреем Кончаловским. Лента получила первую премию на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке.

А на большом экране покажут и "Страсти по Андрею" — одну из важнейших работ режиссера, посвященную судьбе великого иконописца Андрея Рублева. В этом году культовой ленте исполняется 60 лет. На фестивале ее представят в авторской версии с возвращенными эпизодами, которые ранее отсутствовали в прокатном варианте.

Главный конкурс

Программа "Зеркала" традиционно отличается разнообразием. В основном конкурсе в этом году участвуют восемь фильмов, созданных при участии десяти стран: Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции и Франции.

Многие конкурсанты уже получили признание на крупных международных киносмотрах, однако российские премьеры этих работ состоятся именно на "Зеркале".

Зарубежные премьеры

© Remz Film (2026) Кадр из фильма "Мертвые собаки не кусаются" © Remz Film (2026) Кадр из фильма "Мертвые собаки не кусаются"

Стоит выделить фильм турецкого режиссера Нури Джихана Оздогана "Мертвые собаки не кусаются". Картина удостоилась приза за лучшую мужскую роль на Стамбульском кинофестивале. Это драматическое роуд-муви, что наверняка привлечет дополнительный интерес публики.

© Zapruder Pictures (2025) Кадр из фильма "Мертвые души" © Zapruder Pictures (2025) Кадр из фильма "Мертвые души"

Не оставит зрителей равнодушными и работа британца Алекса Кокса "Мертвые души" — экранизация Гоголя, выполненная в эстетике сюрреалистического вестерна. Действие перенесено на американский Юго-Запад XIX века. При этом, по словам постановщика, основные философские идеи писателя сохранены.

Подобные эксперименты с русской классикой уже случались в мировом кино. Результат бывает разным, однако сама попытка всегда любопытна. Эта лента успешно прошла ряд международных фестивалей, ее обсуждают критики в разных странах.

© 2 Horloges Production (2026) Кадр из фильма "Хроники осады" © 2 Horloges Production (2026) Кадр из фильма "Хроники осады"

Военная драма Абдаллы Аль-Хатиба "Хроники осады" посвящена обычным людям в городе, окруженном войной. Каждый день требует от них огромного мужества. Мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале, где картину признали лучшим полнометражным дебютом. В конкурсной программе "Зеркала" у нее также весьма серьезные перспективы.

© BBC Scotland (2026) Кадр из фильма "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда" © BBC Scotland (2026) Кадр из фильма "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда"

Главный герой черной комедии Шона Данна "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда" — пожилой экскурсовод из шотландской глубинки. Его привычная жизнь меняется после того, как родной город становится площадкой для съемок популярного фэнтезийного сериала. В этом проекте весьма вольно обращаются с историческими фактами, что вызывает возмущение героя фильма. Чем завершится эта история, зрители узнают уже на сеансах фестиваля.

Российские участники

Кадр из фильма "Харон" Кадр из фильма "Харон"

Россию в основном конкурсе представляют "Харон" Акима Салбиева и "Пустые места" Никиты Миклушова. Обе ленты демонстрируют ярко выраженный авторский взгляд и полностью соответствуют духу "Зеркала", где всегда поддерживают оригинальное режиссерское высказывание и попытки осмысления современности.

Кадр из фильма "Пустые места" Кадр из фильма "Пустые места"

Поиск собственного художественного языка, личная интонация, стремление к диалогу со зрителем объединяет большинство участников конкурсной программы. Российский кинематограф занимает в этом процессе заметное место.

Территория большого разговора

© Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. Эйзенштейна Андрей Тарковский на съемках фильма "Зеркало". 1972 © Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. Эйзенштейна Андрей Тарковский на съемках фильма "Зеркало". 1972

Особенно важно, что подобный обмен идеями происходит на региональном фестивале. "Зеркало" — значимая международная площадка для профессионального общения.