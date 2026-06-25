Эксперт прокомментировал лимит в 60 часов при платформенной занятости

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России утвердило критерии для отличия разовых гражданско-правовых соглашений от систематической занятости, ключевой критерий — количество часов работы в месяц.

Если в течение шести месяцев подряд количество часов работы превышает 60 часов в месяц для одного и того же заказчика, платформа обязана приостановить дальнейший прием и выдачу заказов в этой паре (заказчик — исполнитель).

Введение лимита работы в 60 часов в месяц при платформенной занятости — вынужденная мера для регулирования ситуации на рынке труда, где распространена подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Введение лимита работы в 60 часов в месяц при платформенной занятости является вынужденной мерой, так как проблема тотальной подмены трудовых отношений гражданско-правовыми назрела давно, считает директор Центра карьеры Президентской академии Анна Хрипченко.

Накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что правительство России утвердило критерии, помогающие отличить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости. Ключевой критерий - количество часов работы в месяц: если в течение шести месяцев подряд этот показатель превышает 60 часов в месяц для одного и того же заказчика, платформа обязана приостановить дальнейший прием и выдачу заказов в этой паре (заказчик - исполнитель). При этом принятие к исполнению заказов от других заказчиков не запрещается.

"Мне кажется, что на текущий момент это такая вынужденная мера, потому что назрела ситуация на рынке труда, которую необходимо регулировать. И в целом уже несколько лет копилась проблема тотальной подмены трудовых отношений гражданско-правовыми", - сказала Хрипченко РИА Новости.

Она пояснила, что многие компании - особенно в сфере розничной торговли, общепита, логистики - переводят часть штатных функций в роли самозанятых или ИП, и делают это через цифровые платформы. "Формально это происходит с формулировкой "проектная занятость", но фактически человек работает полный рабочий день, с контролем всех его функций, ровно так же, как он бы работал с обычным графиком на своем рабочем месте", - продолжила эксперт.

Бизнесу такой подход позволяет сэкономить примерно до 30% на налогах, на социальных взносах, но самозанятый в этом случае этих взносов лишается, указала Хрипченко.

При этом, по ее мнению, полностью искоренить сложившуюся практику не получится, так как компании будут разделять часы между несколькими платформами, между несколькими юридическими лицами. Но в целом на первом этапе предложенная мера является эффективной.