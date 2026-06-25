ВСУ атаковали Курскую область из артиллерии около 90 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
- Над Курской областью сбит 21 украинский беспилотник различного типа.
- В результате атак повреждена инфраструктура в селе Дурово и деревне Рыжевка, но погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 25 июн - РИА Новости. ВСУ 89 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, над регионом сбит 21 украинский беспилотник различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 24 июня до 09.00 25 июня сбит 21 вражеский беспилотник различного типа. 89 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Дурово Рыльского района повреждены остекление дома, летняя кухня, забор. В деревне Рыжевка два частных дома и две хозпостройки сгорели полностью, в одном доме повреждены крыша и фасад дома", - сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
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