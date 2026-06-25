ВСУ атаковали Курскую область из артиллерии около 90 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.

Над Курской областью сбит 21 украинский беспилотник различного типа.

В результате атак повреждена инфраструктура в селе Дурово и деревне Рыжевка, но погибших и пострадавших нет.

КУРСК, 25 июн - РИА Новости. ВСУ 89 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, над регионом сбит 21 украинский беспилотник различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 24 июня до 09.00 25 июня сбит 21 вражеский беспилотник различного типа. 89 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в селе Дурово Рыльского района повреждены остекление дома, летняя кухня, забор. В деревне Рыжевка два частных дома и две хозпостройки сгорели полностью, в одном доме повреждены крыша и фасад дома", - сообщил глава региона.