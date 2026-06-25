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Жители Каракаса в Венесуэле сообщили о перебоях с электричеством и водой - РИА Новости, 25.06.2026
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16:16 25.06.2026
Жители Каракаса в Венесуэле сообщили о перебоях с электричеством и водой

Жители Каракаса сообщили о перебоях с электричеством и водой после землетрясения

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Каракаса наблюдаются перебои с электричеством и водой после сильного землетрясения.
  • В Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, после чего было зафиксировано еще 30 подземных толчков; по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Перебои с электричеством и водой наблюдаются в центре Каракаса после сильного землетрясения, рассказала РИА Новости жительница одного из центральных районов Мария.
"Все люди на улице. Некоторые зоны без электричества. Нет воды", - сказала она.
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В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков.
Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу
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