В Венесуэле специалисты Роспотребнадзора не пострадали при землетрясении

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Роспотребнадзора, находящиеся в Каракасе, не пострадали в результате землетрясения.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5.

По меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения, разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Находящиеся в Каракасе специалисты Роспотребнадзора не пострадали в результате землетрясения, сообщило ведомство в своем канале на платформе Находящиеся в Каракасе специалисты Роспотребнадзора не пострадали в результате землетрясения, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс"

Уточняется, что с 17 июня в Каракасе находятся специалисты Роспотребнадзора , которые проводят совместные научные исследования в отношении социально-значимых и вакциноуправляемых инфекций, а также осуществляют подготовку кадров.

"В связи с произошедшим в Венесуэле 24 июня землетрясением Роспотребнадзор сообщает, что находящиеся в Каракасе специалисты не пострадали. В настоящее время совместно с венесуэльскими коллегами проводится оценка возможностей для продолжения работ, рассчитанных до июля", - говорится в сообщении.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков.

Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.