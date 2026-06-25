В Каракасе рассказали о криках людей из-под завалов после землетрясения

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Крики доносятся из-под завалов в Каракасе, эти люди будут спасены, рассказал глава района Каракаса Чакао Густаво Дуке.

"Мы слышим крики людей и их вызволим", - заявил он в соцсетях.

Дуке подчеркнул, что спасатели не остановят работу до тех пор, пока не будут спасены все, кого можно спасти.