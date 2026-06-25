В Каракасе рассказали о криках людей из-под завалов после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава района Каракаса Чакао Густаво Дуке заявил, что спасатели будут работать до тех пор, пока не будут спасены все, кого можно спасти.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Крики доносятся из-под завалов в Каракасе, эти люди будут спасены, рассказал глава района Каракаса Чакао Густаво Дуке.
"Мы слышим крики людей и их вызволим", - заявил он в соцсетях.
Дуке подчеркнул, что спасатели не остановят работу до тех пор, пока не будут спасены все, кого можно спасти.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.