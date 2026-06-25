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В Каракасе зафиксировали повторный толчок - РИА Новости, 25.06.2026
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10:34 25.06.2026 (обновлено: 11:18 25.06.2026)
В Каракасе зафиксировали повторный толчок

В Каракасе после серии сильных землетрясений зафиксировали повторный толчок

© AP Photo / Ariana CubillosПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Последствия землетрясения в Каракасе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каракасе зафиксировали повторный подземный толчок после серии мощных землетрясений.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Очередной повторный подземный толчок зафиксирован в Каракасе после серии мощных землетрясений, передает телеканал Globovision.
"Зафиксирован очередной повторный подземный толчок в Каракасе", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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