Очевидец рассказал, как чудом спасся при сильном землетрясении в Каракасе

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из жителей Каракаса рассказал РИА Новости, что здание рухнуло прямо на светофор, где он стоял за мгновение до того.

В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5.

КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Один из жителей Каракаса рассказал РИА Новости, как чудом спасся при сильном землетрясении в Венесуэле.

"Я стоял на светофоре, загорелся зеленый свет, а люди не двигались. Я начал сигналить, наконец, они тронулись. Проехал метров 20 и увидел, как здание позади начало трястись. Оно рухнуло прям на светофор, где я стоял до того", - сказал Кин Торреальба.