Очевидец рассказал, как чудом спасся при сильном землетрясении в Каракасе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из жителей Каракаса рассказал РИА Новости, что здание рухнуло прямо на светофор, где он стоял за мгновение до того.
- В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Один из жителей Каракаса рассказал РИА Новости, как чудом спасся при сильном землетрясении в Венесуэле.
"Я стоял на светофоре, загорелся зеленый свет, а люди не двигались. Я начал сигналить, наконец, они тронулись. Проехал метров 20 и увидел, как здание позади начало трястись. Оно рухнуло прям на светофор, где я стоял до того", - сказал Кин Торреальба.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.