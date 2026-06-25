В центре Каракаса после землетрясения пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В одном из центральных районов Каракаса, включая торговую зону и исторический район Ла-Канделярия, после землетрясения пропало электричество.
- Кроме того, в ряде районов города, а также в других регионах Венесуэлы наблюдаются проблемы со связью.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Света нет в одном из центральных районов Каракаса после сильного землетрясения, убедился корреспондент РИА Новости.
Речь идет о крупной торговой зоне и историческом районе Ла-Канделярия.
Кроме того, в ряде районов города, а также в других регионах Венесуэлы наблюдаются проблемы со связью.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. По данным корреспондента РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие.